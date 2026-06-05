Больше никакого чихания? Когда можно будет вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы

Вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы можно будет в сентябре

Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026.

«Аллергарда» — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. <…> В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре. Постоянное удостоверение возможно после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть мы подадим документы только в конце 2027 года. При этом, если временное удостоверение у нас будет, то это значит, что вакцина разрешена к клиническому применению и она открыто находится на рынке», — пояснила эксперт.

Она пояснила, что сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Часть итогов по которой будут подведены в июле. Однако уже сейчас разработанное лекарство показало высокий уровень безопасности, переносимости и пользы.

Кроме того, ученые уже выделили максимально эффективную дозировку и схему приема. Одна доза вакцины равна 80 миллиграммам. Ее необходимо ввести в организм пять раз в осенние месяцы перед стартом сезона пыления.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что создание новых лекарств и внедрение современных подходов к лечению — одна из ключевых стратегий развития медицины в России. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на сессии «Инвестиции в лекарственную доступность: от молекулы до пациента. Приоритетные направления инноваций для здоровья человека».

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