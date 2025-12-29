«Равновесия не удержать»: как правильно падать в гололед

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 12 0

С декабря по февраль число обращений за медпомощью из-за травм, полученных при падении на льду, возрастает на 40–50%.

Как правильно падать в гололед

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Консультант ПНИПУ Солодников: в момент падения надо прижать подбородок к груди

Чтобы не получить травму во время падения на льду, необходимо в момент падения быстро согнуть колени и присесть. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха Сергей Солодников.

«Осознание того, что равновесия не удержать, заставляет человека действовать собранно. В такой момент нужно постараться быстро согнуть колени и присесть, чтобы максимально уменьшить высоту падения и снизить силу удара. Голову защищают, плотно прижимая подбородок к груди. Локти следует согнуть и прижать к бокам, а ноги постараться держать вместе», — объяснил Солодников.

При этом он отметил, что не следует цепляться за вещи в руках, а сразу отбросить их в сторону, чтобы освободить кисти рук для безопасной группировки. Идеальным завершением падения, по словам Солодникова, является падение на бок с последующим перекатом на спину. Даже если полноценный перекат сделать не получится, перенаправление удара с копчика на мышцы таза значительно снижает риск серьезной травмы позвоночника.

Ранее 5-tv.ru писал о самом коварном типе травмы в новогоднюю ночь. В новогодние каникулы врачи травмпунктов и скорой помощи традиционно работают в усиленном режиме. В первые дни января число обращений возрастает на 30–40%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

