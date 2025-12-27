Новый год со «сюрпризами»: назван самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь

В праздничные дни врачи предупреждают о рисках травм головы, рук и глаз

В праздничный период наиболее уязвимыми остаются глаза, руки и ноги, однако травмы головы представляют наибольшую опасность. Об этом «Газета.ру» сообщил травматолог-ортопед Владимир Канаков.

По его словам, именно повреждения головы могут привести к сотрясениям мозга и внутричерепным гематомам, симптомы которых проявляются не сразу и требуют немедленной диагностики.

Владимир Канаков отметил, что в новогодние каникулы врачи травмпунктов и скорой помощи традиционно работают в усиленном режиме. В первые дни января число обращений возрастает на 30–40%.

«Причинами становятся падения со стула или стремянки при украшении елки, снижение координации на фоне алкоголя. При появлении тошноты, сильной головной боли, спутанности сознания или асимметрии зрачков необходимо срочно вызывать скорую помощь», — подчеркнул специалист.

Кроме того, в праздничный период часто страдают кисти и пальцы рук. На них приходится большинство порезов, ожогов и ушибов, а также травмы, связанные с пиротехникой.

«Повреждения возникают при спешной нарезке продуктов, работе с ножами и кухонной техникой, сборе осколков стекла, использовании петард и бенгальских огней. В тяжелых случаях травмы затрагивают сухожилия, нервы и кости, а восстановление может занять месяцы и даже годы», — предупредил Канаков.

Особую опасность представляют травмы глаз. Их причиной становятся пробки от шампанского, искры и частицы пиротехники, раскаленные элементы бенгальских огней. Даже небольшое повреждение требует немедленного обращения к врачу, так как последствия могут быть необратимыми.

Другими распространенными травмами остаются растяжения, вывихи и переломы, которые возникают из-за скользких полов, разбросанных проводов и игрушек, неустойчивой обуви и резких движений во время танцев. Канаков рекомендует при любых травмах ног обеспечивать покой, прикладывать холод и как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.

