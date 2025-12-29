ФСБ обнародовала кадры задержания экс-главы Тамбовской области Егорова

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Чиновника арестовали по обвинению в получении взяток в размере 84 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с СК РФ и Росгвардией в июле 2025 года задержали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о взятках. Соответствующее видео 29 декабря обнародовала ФСБ.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290, частью 5 статьи 291, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщил следователь СК России во время задержания.

Кроме того, во время обыска жилья Егорова был обнаружен автопарк с раритетными автомобилями.

Егорова задержали и арестовали по обвинению в получении взяток в размере 84 миллиона рублей. Также в июле 2025 года суд арестовал еще двух фигурантов дела. Так, столичное ведомство заключило под стражу обвиняемого в посредничестве во взяточничестве Александра Соломатина и заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главу Крымска Яниса Будагова арестовали по делу о превышении должностных полномочий. Из-за действий бывшего градоначальника бюджет мог недополучить почти 100 миллионов рублей. После проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту работы Будагова задержали. Основанием стали материалы проверки, предоставленные местным подразделением ФСБ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:39
«Выглядит измотанным»: почему Зеленский отменил пресс-конференцию после встречи с Трампом
19:34
Историческое варварство: в Германии переименовывают улицы и площади, связанные с СССР
19:27
Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным
19:18
В Госдуме предложили сделать маткапитал зависимым от числа детей
19:11
Зеленский пытается срочно вывезти из Украины сына своего друга
19:05
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

Сейчас читают

«Я едва сдержался»: как грубость принца Эндрю выводила из себя дворецких
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео