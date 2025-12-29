Путин потребовал пресекать попытки ВСУ сорвать действия ВС РФ под Купянском

Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Также доложено о продвижении российских войск на запорожском направлении.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Путин: попытки ВСУ сорвать действия РФ под Купянском необходимо пресекать

Попытки украинских сил помешать действиям российских войск в районе Купянска необходимо жестко и последовательно пресекать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого», — отметил Путин командующему группировкой войск «Запад» генерал-полковнику Сергею Кузовлеву.

В свою очередь Кузовлев доложил, что подразделения ВСУ восточнее Купянска оказались в окружении.

По его словам, российские войска ведут уничтожение формирований 14-й механизированной бригады противника в районах Подолов и Купянска-Узлового. Завершение ликвидации оставшейся блокированной группировки планируется в январе–феврале.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что на левом берегу реки Оскол подразделения группировки «Запад» продолжают разгром сил ВСУ, при этом контролируемая противником территория сокращена более чем в два раза.

Также на совещании обсуждалась обстановка на запорожском направлении. Путин отметил, что группировка «Восток» прорвала оборону противника и развивает наступление в сторону Запорожья. В декабре российские войска освободили около 200 квадратных километров территории, включая город Гуляйполе.

«Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника, хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», — указал российский лидер.

