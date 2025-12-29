«Время съехать»: Долина может жить в квартире Лурье до конца января

Юрист Прокопенко: Лариса Долина может съехать из квартиры до 20-х чисел января

Народную артистку России можно принудительно выселить из квартиры Полины Лурье, однако это долгая процедура, и у нее есть время съехать до 20-х чисел января. Об этом в беседе с ТАСС сообщил юрист Данил Прокопенко.

«При самой быстрой работе суда и пристава у Долиной есть время съехать из квартиры примерно до 20-х чисел января», — говорит юрист.

По словам Прокопенко, процедура подразумевает под собой ряд действий, после которых приставы дадут десять рабочих дней на добровольное выселение. Если Долина не освободит помещение, то ее выселят принудительно. При этом артистка вправе подать заявление об отсрочке, однако, как отметила адвокат Полина Павлова, ранее суд уже отклонил прошение Долиной об отсрочке до 10 января 2026 года, поэтому повторное обращение не имеет смысла.

Кроме того, Павлова уточнила, что для исполнения решения Мосгорсуда необходимо дождаться изготовления полного судебного акта, получить исполнительный лист и обратиться к приставам. Из-за новогодних праздников истцам может быть затруднительно исполнить решение до конца текущего года, но это не исключено.

Дело Долиной

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили певицу Ларису Долину, что ее квартира находится под угрозой изъятия за долги, а единственным способом спасти жилье для нее является фиктивная продажа в рамках «специальной операции». Артистка продала квартиру Полине Лурье, однако позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продавать квартиру не хотела. После этого Лурье и Долина стали отстаивать свои права на жилплощадь.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и отклонило встречные требования Лурье. При этом деньги за квартиру Лурье никто не отдал. Однако 16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иосиф Пригожин предсказал будущее Долиной после скандала. По словам продюсера, решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье абсолютно справедливое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.