«Все утихомирится»: Пригожин предсказал будущее Долиной после скандала

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

По словам продюсера, решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье абсолютно справедливое.

Долина может реабилитировать себя перед народом

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пригожин: после разрешения дела с квартирой Долиной народный гнев утихнет

После выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках и разрешения скандального дела народный гнев должен утихнуть. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Я думаю, что вот этот народный гнев, который был, перейдет на милость. И они поймут, что она как могла, так и держалась. Защищала себя. Сейчас, с учетом всех обстоятельств, я полагаю, что все утихомирится. И если она запишет какую-нибудь хорошую, правильную песню, она будет воспринята абсолютно правильно», — рассуждает Пригожин.

По словам продюсера, решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье абсолютно справедливое. Пригожин считает, что ситуацию можно было не доводить до публичного недовольства.

К слову, песню артистка как раз выпустила. В пятницу, 26 декабря, состоялся релиз ее новой композиции «Последнее прощай», в которой поется о расставании с любимым человеком. Однако многие пользователи сети на фоне скандала восприняли строки как намек на прощание с квартирой.

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили певицу Ларису Долину, что ее квартира находится под угрозой изъятия за долги, а единственным способом спасти жилье для нее является фиктивная продажа в рамках «специальной операции». Артистка продала квартиру Полине Лурье, однако позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продавать квартиру не хотела. После этого Лурье и Долина стали отстаивать свои права на жилплощадь.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и отклонило встречные требования Лурье. При этом деньги за квартиру Лурье никто не отдал. Однако 16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как Долина отреагировала на выселение из квартиры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Возможность обрести близкого: астропрогноз для всех знаков зодиака на янв...

Последние новости

2:37
Ким Чен Ын указал на укрепление союзнических отношений России и КНДР в 2025 году
2:15
«Все утихомирится»: Пригожин предсказал будущее Долиной после скандала
1:42
Умер гитарист и клавишник британской группы The Cure Перри Бэмоунт
1:07
Трамп анонсировал разговор с Путиным
0:55
Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
0:36
«Пока я не одобрю»: Трамп назвал бессмысленным предложение Зеленского

Сейчас читают

Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ
В Иркутске женщина пыталась взыскать с пасынка 500 млн рублей и получила срок
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео