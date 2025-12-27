«Все утихомирится»: Пригожин предсказал будущее Долиной после скандала

Пригожин: после разрешения дела с квартирой Долиной народный гнев утихнет

После выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках и разрешения скандального дела народный гнев должен утихнуть. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Я думаю, что вот этот народный гнев, который был, перейдет на милость. И они поймут, что она как могла, так и держалась. Защищала себя. Сейчас, с учетом всех обстоятельств, я полагаю, что все утихомирится. И если она запишет какую-нибудь хорошую, правильную песню, она будет воспринята абсолютно правильно», — рассуждает Пригожин.

По словам продюсера, решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье абсолютно справедливое. Пригожин считает, что ситуацию можно было не доводить до публичного недовольства.

К слову, песню артистка как раз выпустила. В пятницу, 26 декабря, состоялся релиз ее новой композиции «Последнее прощай», в которой поется о расставании с любимым человеком. Однако многие пользователи сети на фоне скандала восприняли строки как намек на прощание с квартирой.

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили певицу Ларису Долину, что ее квартира находится под угрозой изъятия за долги, а единственным способом спасти жилье для нее является фиктивная продажа в рамках «специальной операции». Артистка продала квартиру Полине Лурье, однако позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продавать квартиру не хотела. После этого Лурье и Долина стали отстаивать свои права на жилплощадь.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и отклонило встречные требования Лурье. При этом деньги за квартиру Лурье никто не отдал. Однако 16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как Долина отреагировала на выселение из квартиры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.