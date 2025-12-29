«Выбирайте жизнь»: Энтони Хопкинс отметил 50 лет трезвости

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 102 0

В знаменательную дату он записал обращение к поклонникам.

Почему Энтони Хопкинс не пьет

Фото: www.globallookpress.com/Richard Harbaugh

Энтони Хопкинс отметил 50 лет трезвости

Актер Энтони Хопкинс рассказал о важной дате в своей жизни — 50-летии полного отказа от алкоголя. В преддверии Нового года актер записал традиционное видеообращение, в котором вспомнил момент, когда оказался на грани гибели и понял, что дальше так продолжаться не может.

По словам Хопкинса, ровно полвека назад он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и осознал, что разрушает собственную жизнь. Этот эпизод стал для него точкой невозврата.

«Поздравляю всех с тем, что вы прожили еще один год. Моя проблема заключалась в том, что я слишком хорошо проводил время — ведь ровно пятьдесят лет назад я чуть не погиб», — признался Хопкинс.

Актер отметил, что именно тогда принял решение полностью отказаться от спиртного и обратиться за помощью, признав проблему.

«Я понял, что зашел слишком далеко. Это был алкоголизм. Так что если у кого-то из вас есть похожая проблема — если вы чувствуете, что перебираете — задумайтесь об этом. Потому что жизнь может быть намного лучше», — заявил актер.

Хопкинс добавил, что в ближайшие дни ему исполнится 88 лет, и признался, что искренне благодарен судьбе за каждый прожитый год. Ранее актер не раз подчеркивал, что именно трезвость стала ключевым поворотом в его жизни и позволила построить выдающуюся карьеру, включая роли в фильмах «Молчание ягнят» и «Отец».

