В Нижнем Новгороде произошел хлопок в подвале жилого дома

Лилия Килячкова
Прокуратура области взяла ситуацию под особый контроль.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

В Нижнем Новгороде в подвале многоквартирного дома произошел хлопок, в результате которого была повреждена система отопления. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области в Telegram-канале.

«Сегодня в вечернее время в прокуратуру области поступила информация о хлопке в подвале многоквартирного дома на улице Искры Ленинского района. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров. На месте происшествия обнаружен прорыв трубы центрального отопления», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что прокуратура области взяла ситуацию под особый контроль, начата проверка для установления точных причин хлопка и оценки качества обслуживания инженерных систем.

Ранее в ночь на 24 декабря громкий хлопок прогремел на улице Елецкая на юге Москвы. В результате происшествия погибли два сотрудника ДПС и один человек, находившийся рядом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, об этом сообщили в Главном следственном управлении. Известно, что погибшие лейтенанты заметили подозрительного человека около одной из служебных машин полиции. Когда они подошли поближе для задержания, прогремел взрыв.

5-tv.ru рассказывал о том, что в приморском Уссурийске прогремело два взрыва. Администрация сообщила, что урона материальным объектам и пострадавших людей нет. Причиной инцидента стало загоревшееся и сдетонировавшее сварочное оборудование.

