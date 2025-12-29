Российский 12-летний шахматист Склокин победил в блице чемпиона мира из Индии

Российский шахматист, 12-летний Сергей Склокин, смог обыграть действующего чемпиона мира по классическим шахматам Доммараджу Гукеша из Индии. Победу россиянин одержал в третьем туре мирового первенства по блицу, который проходил в столице Катара, Дохе.

Известно, что подросток играл белыми фигурами, партия закончилась на 80-м ходу. После трех туров Склокин занимает 12-е место в таблице с 3 очками. 19-летний Гукеш с 2 баллами — на 66-й строчке.

Чемпионат мира по блицу завершается 30 декабря, турнир организован по швейцарской системе из 19 туров, пишет «Спорт-Экспресс».

В воскресенье, 28 декабря, россиянка Александра Горячкина завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам. На тай-брейке Горячкина оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр, одержав победу со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира обе шахматистки набрали по 8,5 очка, столько же было у прошлогодней чемпионки Хампи Конеру из Индии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по быстрым шахматам в Дохе. В своем поздравлении российский лидер подчеркнул, что шахматистка обошла соперниц ярко и уверенно, продемонстрировав победный настрой и высший класс мастерства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.