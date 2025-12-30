Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией. Об этом сообщило агентство LETA.

Как уточняется, работы охватили участки, где это было возможно с технической точки зрения.

«В общей сложности <…> построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено», — говорится в публикации со ссылкой на компанию-подрядчика.

Оснастить всю линию границы необходимой технологической инфраструктурой запланировали kишь к концу 2026 года.

На сайте Центра оборонных закупок Латвии 4 июля сообщили о планах приобрести порядка пяти тысяч заборных кольев, чтобы укрепить границу с Россией. Целью создания оборонительных сооружений называли «сдерживание, остановка и, при необходимости, ликвидация противника».

В российском МИД ранее неоднократно отмечали, что страны Прибалтики заняли откровенно враждебную позицию по отношению к Москве. Президент Владимир Путин отмечал, что русофобские настроения в регионе существовали задолго до начала спецоперации на Украине.

Как ранее писал 5-tv.ru, литовские спецслужбы под предлогом борьбы с «российской угрозой» получат практически неограниченные права для преследования граждан, имеющих связи с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.