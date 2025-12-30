Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 35 0

Всю линию границы необходимой технологической инфраструктурой планируют оснастить лишь к концу 2026 года.

Зачем Латвии забор на границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Welscher

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией. Об этом сообщило агентство LETA.

Как уточняется, работы охватили участки, где это было возможно с технической точки зрения.

«В общей сложности <…> построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено», — говорится в публикации со ссылкой на компанию-подрядчика.

Оснастить всю линию границы необходимой технологической инфраструктурой запланировали kишь к концу 2026 года.

На сайте Центра оборонных закупок Латвии 4 июля сообщили о планах приобрести порядка пяти тысяч заборных кольев, чтобы укрепить границу с Россией. Целью создания оборонительных сооружений называли «сдерживание, остановка и, при необходимости, ликвидация противника».

В российском МИД ранее неоднократно отмечали, что страны Прибалтики заняли откровенно враждебную позицию по отношению к Москве. Президент Владимир Путин отмечал, что русофобские настроения в регионе существовали задолго до начала спецоперации на Украине.

Как ранее писал 5-tv.ru, литовские спецслужбы под предлогом борьбы с «российской угрозой» получат практически неограниченные права для преследования граждан, имеющих связи с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

1:39
Не в ущерб здоровью: как снизить риск отеков из-за новогоднего застолья
1:20
Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией
1:01
Меньше готовки и алкоголя: раскрыты особенности новогоднего стола зумеров
0:42
Экс-депутат финского парламента с женой получили статус беженцев в России
0:23
Цифровой детокс: интернет могут ограничить в новогоднюю ночь из-за угроз БПЛА
0:04
«Будет полезно»: нарколог объяснил, как избежать похмелья

Сейчас читают

Во Франции связали атаку на резиденцию Путина с попыткой сорвать переговоры
«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
Когда праздник становится кошмаром: самые жуткие рождественские преступления
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео