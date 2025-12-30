Названа цена одного бутерброда с черной икрой

Средняя стоимость бутерброда с черной икрой в России составила 656 рублей

К новогодним праздникам 2025 года стоимость одного бутерброда с черной икрой в России достигла 656 рублей, сообщили РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета».

Для расчета брали 10 граммов черной икры, 10 граммов сливочного масла и 30 граммов хлеба, при этом анализировались 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла и хлеба за ноябрь–декабрь 2025 года.

Полноценный набор ингредиентов для бутерброда обойдется в 13 023 рубля, при этом самой дорогой остается икра — 200 граммов в среднем по стране стоят 12 662 рубля. 180 граммов масла оценили в 283 рубля, а хлеб — в 78 рублей.

Как ранее писал 5-tv.ru, средняя стоимость одного бутерброда с красной икрой в России к новогодним праздникам составила в среднем около 168 рублей. Согласно подсчетам, покупка полного набора ингредиентов для приготовления бутербродов обойдется примерно в 3355 рублей.

