Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Главу киевского режимо задело, что российского лидера летом Трамп встречал на аэродроме лично.

Почему Зеленский обиделся на Трампа во Флориде

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

The Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен скромным приемом перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила газета The Telegraph.

Издание отметило, что в августе президента России Владимира Путина встречали с большой помпой: глава Белого дома ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске.

«Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника», — говорится в статье.

Как ранее писал 5-tv.ru, Зеленский заявил, что уйдет в отставку после завершения конфликта на Украине. При этом он признал, что без помощи США выиграть в военном противостоянии с Россией страна не сможет. 

Кроме того, Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины, подкрепленные не только решением президента США, но и конгрессом. Так, по его словам, они будут юридически обязывающими. 

