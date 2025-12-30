The Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен скромным приемом перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила газета The Telegraph.

Издание отметило, что в августе президента России Владимира Путина встречали с большой помпой: глава Белого дома ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске.

«Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника», — говорится в статье.

Как ранее писал 5-tv.ru, Зеленский заявил, что уйдет в отставку после завершения конфликта на Украине. При этом он признал, что без помощи США выиграть в военном противостоянии с Россией страна не сможет.

Кроме того, Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины, подкрепленные не только решением президента США, но и конгрессом. Так, по его словам, они будут юридически обязывающими.

