В России могут ввести штрафы за сталкинг

Сталкеров предлагают наказывать рублем и отправлять за решетку на семь суток. В России разработали новый законопроект о борьбе с теми, кто настойчиво преследует в социальных сетях, дома, на улице и угрожает расправой. Жертвами психологического насилия все чаще становятся бывшие возлюбленные, школьники и, конечно, знаменитости. Но, по мнению некоторых экспертов, штрафы и даже административный арест — слишком мягкие наказания для сталкеров. Почему — узнала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Сталкеры словно охотники, выслеживающие добычу. Они пускают в ход шантаж и угрозы. Звонят по ночам, атакуют в мессенджерах. По стране сотни жертв сталкинга, которые не знают, как с этим бороться.

В распоряжении 5-tv.ru — кадры из Краснодарского края. Агрессивный мужчина на видео угрожает бывшей жене расправой. После развода он не смог смириться, что дом отошел экс-супруге и решил насильно выселить ее из жилища. Замки заколачивал гвоздями, заливал монтажной пеной. Забор исписан нецензурной бранью.

«Он добровольно не захотел съезжать с этого дома, начал вывозить технику, начал мне мстить, начал ломать калитку топором, перерезать провода», — рассказывает пострадавшая Татьяна.

Преследователем может оказаться бывший партнер, друг или незнакомец из социальных сетей. Сталкеры не дают жизни своим жертвам, пытаясь застать их врасплох. Нередко караулят у подъездов и даже пытаются ворваться в квартиры.

Самого понятия «сталкинг» в российском законодательстве нет. Большинство обращений в полицию без результатны.

В Санкт-Петербурге сталкер Юрий Кальянов уже несколько лет держит в страхе своих жертв. Его до сих пор не привлекли к уголовной ответственности, мол, угрозы жизни нет. Он оставляет листовки с оскорбительными надписями, ломится в квартиры, атакует звонками и сообщениями.

Вот фрагмент его разговора с девушкой:

«Я шел за тобой, за твоей жизнью. Чуть-чуть не получилось. В другой раз обязательно получится».

«Я когда блокирую с одного номера, он пишет с другого под другим именем. Блокирую со второго номера, он пишет с третьего», — говорит Анна, пострадавшая.

Депутаты подготовили новый законопроект о борьбе со сталкерами. Они предлагают наказывать их штрафами от пяти до десяти тысяч рублей или административным арестом до семи суток.

«Такое регулирование нам сейчас нужно и необходимо, поскольку граждане опять-таки на ежедневной основе с этим сталкиваются, но ничего сделать не могут, поскольку в рамках закона привлечь не за что, по сути, преследователей», — объясняет юрист, помощник депутата Госдумы Виктория Юрова.

Но возникает вопрос, насколько эта мера вообще соразмерна с ущербом, который преследователь наносит своей жертве.

«Эта мера, она не будет особо действенна для агрессивных сталкеров, поэтому, скорее, это нужно вводить в уголовный кодекс, и чтобы наказание было более жестким», — отмечает сотрудника Консорциума женских НПО Софья Русова.

Жертвами сталкеров становятся и дети. В Новороссийске неадекватный мужчина преследует девочек, оставляя записки с оскорблениями и угрозами. Семья Конаревых среди пострадавших. Хулиган вычислил их квартиру.

Страницу Миланы Ткачук он нашел в социальных сетях. Представился старым знакомым и умолял встретиться. Когда девочка отказалась, пришел в ярость.

Преследованию часто подвергаются артисты. Певца Влада Соколовского «атакуют» обезумевшие фанатки. Угрожают жене и ребенку, превращая их жизнь в кошмар.

«Это угрозы похищения ребенка, это фотографии нашей входной двери. И добило, конечно… фотография ребенка, приклеенная к чужой могиле на кладбище», — говорит артист.

Нужна уголовная ответственность, уверены правозащитники и юристы. В России нет официальной статистики сталкинга. Преследователь может годами мучить жертву. И в большинстве случаев его наказывают, когда от словесных угроз он перешел к реальному нападению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.