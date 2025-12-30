Беременную Лерчек вновь госпитализировали и прооперировали
До этого у знаменитости была угроза выкидыша.
Фото: Григорьев Максим/ТАСС
Блогера Валерию Чекалину, больше известную как Лерчек, вновь госпитализировали и прооперировали. Об этом сообщил отец ее будущего ребенка, танцор Луис Сквиччиарини.
«Боли были сильные, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию», — написал мужчина в соцсети.
По словам Луиса Сквиччиарини, сейчас с ребенком и матерью все в порядке. Пара надеется, что в скором времени они отправятся домой, чтобы встретить вместе Новый год.
Неделю назад Лерчек уже попадала в больницу. Тогда ее экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша. Интернет-звезда испытывала сильные почечные колики. К счастью, все обошлось.
Чекалина подтвердила четвертую беременность 24 ноября. Отцом будущего ребенка является аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, а сама блогер воспитывает троих детей от предыдущего брака с экс-мужем Артемом Чекалиным.
