Беременную Лерчек вновь госпитализировали и прооперировали

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

До этого у знаменитости была угроза выкидыша.

Какую операцию провели блогерши Лерчек

Фото: Григорьев Максим/ТАСС

Блогера Валерию Чекалину, больше известную как Лерчек, вновь госпитализировали и прооперировали. Об этом сообщил отец ее будущего ребенка, танцор Луис Сквиччиарини.

«Боли были сильные, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию», — написал мужчина в соцсети.

По словам Луиса Сквиччиарини, сейчас с ребенком и матерью все в порядке. Пара надеется, что в скором времени они отправятся домой, чтобы встретить вместе Новый год.

Неделю назад Лерчек уже попадала в больницу. Тогда ее экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша. Интернет-звезда испытывала сильные почечные колики. К счастью, все обошлось.

Чекалина подтвердила четвертую беременность 24 ноября. Отцом будущего ребенка является аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, а сама блогер воспитывает троих детей от предыдущего брака с экс-мужем Артемом Чекалиным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возлюбленный попавшей в больницу Лерчек рассказал о ее состоянии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

