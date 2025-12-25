«Невозможно терпеть»: жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 64 0

Бойфренд блогерши сообщил о том, чем закончилось обострение.

Что случилось с Лерчек и ее ребенком

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Беременная блогер Лерчек находится дома, ее состояние стабильно

Блогерша Валерия Чекалина, известная, как Лерчек, пережила угрозу выкидыша — сейчас она находится дома, угрозы здоровью матери и ребенка нет. Об этом заявил ее возлюбленный, хореограф Луис Сквиччиарини, в личном блоге в соцсетях. 

«Валерия дома, малыш в порядке. Мы надеемся, что боли не повторятся. В противном случае потребуется операция <…> Так как почечные колики невозможно терпеть, по силе они приравниваются к боли от схваток», — написал мужчина в соцсетях.

Ранее Сквиччиарини сообщил, что Чекалина попала в больницу с сильнейшей болью в пояснице после того, как увеличившаяся матка придавила почку, спровоцировав сильные колики.

Кроме того, до этого у блогерши диагностировали анемию и гестоз, требующие постоянного наблюдения у врачей.

Валерия Чекалина была помещена под домашний арест, в отношении нее и ее экс-супруга Артема Чекалина расследуется дело о незаконном выводе за границу более 251,6 миллиона рублей. Блогер не признала вину, в то время как ее бывший муж частично сознался в нарушении налогового законодательства.

Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

