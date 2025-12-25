«Невозможно терпеть»: жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии
Бойфренд блогерши сообщил о том, чем закончилось обострение.
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беременная блогер Лерчек находится дома, ее состояние стабильно
Блогерша Валерия Чекалина, известная, как Лерчек, пережила угрозу выкидыша — сейчас она находится дома, угрозы здоровью матери и ребенка нет. Об этом заявил ее возлюбленный, хореограф Луис Сквиччиарини, в личном блоге в соцсетях.
«Валерия дома, малыш в порядке. Мы надеемся, что боли не повторятся. В противном случае потребуется операция <…> Так как почечные колики невозможно терпеть, по силе они приравниваются к боли от схваток», — написал мужчина в соцсетях.
Ранее Сквиччиарини сообщил, что Чекалина попала в больницу с сильнейшей болью в пояснице после того, как увеличившаяся матка придавила почку, спровоцировав сильные колики.
Кроме того, до этого у блогерши диагностировали анемию и гестоз, требующие постоянного наблюдения у врачей.
Валерия Чекалина была помещена под домашний арест, в отношении нее и ее экс-супруга Артема Чекалина расследуется дело о незаконном выводе за границу более 251,6 миллиона рублей. Блогер не признала вину, в то время как ее бывший муж частично сознался в нарушении налогового законодательства.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 дек
- Экс-супруг блогера Лерчек заявил о нехватке средств для уплаты налогов
- 3 дек
- Под домашним арестом с клеевым пистолетом: беременная Лерчек готовится к Новому году
- 1 дек
- Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
- 1 дек
- Бывший супруг блогера Лерчек признал вину в налоговом преступлении
- 28 нояб
- Адвокат Лерчек попросил суд направить блогершу на обследование по беременности
- 24 нояб
- Суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным
- 14 нояб
- Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
- 14 нояб
- Неожиданное пополнение: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка
- 7 нояб
- Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 млн рублей за границу
- 22 окт
- Стилиста блогера Лерчек заключили под стражу
93%
Нашли ошибку?