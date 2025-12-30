А есть ли план Б? Лавров рассказал о совместной работе РФ и США над завершением конфликта на Украине

Лавров рассказал о работе РФ и США по завершению конфликта на Украине

Россия надеется, что США продолжат придерживаться своего курса по разрешению украинского кризиса. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью МИА «Россия сегодня».

Министра спросили, есть ли у Москвы план «Б» на случай, если президент США Дональд Трамп изменит свою позицию.

«Видим, что президент Дональд Трамп буквально в ежедневном режиме предпринимает искренние и серьезные усилия по поиску путей урегулирования, старается не прогибаться под давлением, которое на него пытаются оказывать киевский режим и европейцы. Рассчитываем, что американская сторона сможет и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже», — ответил министр.

В то же время Лавров подчеркнул, что отношения РФ и США не сводятся к обсуждению кризиса на Украине.

«Для нас очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Наши государства — крупнейшие ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН — несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также стратегической стабильности», — заключил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров высказывался о сотрудничестве России со странами Африки. Об этом подробно сообщал 5-tv.ru.

Глава МИД подчеркнул, что Москва ориентирована на дальнейшее развитие кооперации с африканскими государствами. Он отметил «огромный потенциал» совместной работы. По его словам, партнерство России и стран континента уверенно расширяется и охватывает политический диалог, торгово-экономические связи, а также гуманитарное взаимодействие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.