«Лучше исключить из праздничного меню»: кому стоит отказаться от шампанского

Гастроэнтеролог Мингазова: при заболеваниях ЖКТ стоит отказаться от шампанского

Людям с заболеваниями ЖКТ не стоит пить шампанское. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова.

Она отметила, что не всем в новогоднюю ночь стоит следовать традициям и пить шампанское. Так как этот напиток может обострить некоторые проблемы со здоровьем. Воздержаться от газированного алкоголя нужно, например, тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ.

«При язвенной болезни любое количество алкоголя усиливает секрецию желудочного сока, раздражает стенки желудка и замедляет заживление повреждений. У пациентов с хроническим гастритом даже один бокал способен вызвать обострение. Людям с синдромом раздраженного кишечника игристое часто приносит боль и спазмы из-за газов и высокой кислотности. При неспецифическом язвенном колите и болезни Крона алкоголь способен усугубить воспаление и спровоцировать ухудшение самочувствия», — уточнила медик.

Кроме того, из-за высокого содержания сахара осторожнее с этим напитком нужно быть и тем, у кого диагностирован диабет и инсулинорезистентность. Так же шампанское может усилить болевой синдром у тех, кто страдает от желчнокаменной болезни, так как игристое раздражает поджелудочную железу. С этим напитком нужно быть осторожным и аллергикам, и тем, у кого есть проблемы с почками и печенью, предупредила гастроэнтеролог.

Большое количество пузырьков в данном продукте вызывает сильное похмелье и у здоровых людей. А у тех, кто страдает от мигреней или просто плохо переносит алкоголь, и вовсе стоит «исключить шампанское из праздничного меню», отметила Мингазова.

