Не в ущерб здоровью: как снизить риск отеков из-за новогоднего застолья

Врач Поповичева назвала движение способом избежать отеков после застолья

Поздние приемы пищи, нехватка физической нагрузки, а также обилие алкоголя и соли повышают риск отеков после новогодних застолий. О том, как этого можно избежать, рассказала в беседе в Lenta.ru врач антивозрастной и превентивной медицины Лилия Поповичева.

По словам эксперта, застой лимфы и жидкости в организме приводит к появлению отеков, морщин, темных кругов под глазами, а также сероватому или желтоватому оттенку кожи.

Наиболее доступный способ избежать нежелательных последствий застолья — это движение, например, пешие прогулки, плавание, танцы или йога, которые буквально проталкивают лимфу по сосудам.

Кроме того, важно следить и за дыханием. Необходимы глубокие спокойные вдохи с участием диафрагмы, которые будут создавать перепады давления в грудной и брюшной полостях, тем самым стимулируя движение лимфы.

Врач дала еще один полезный совет — чаще практиковать мягкий лимфодренажный массаж, контрастный душ и менять статичные позы в течение дня. Подобные меры существенно улучшат циркуляцию крови и лимфы, а также помогут жидкости не застаиваться в клетках тканей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, чтобы избежать похмелья после праздничных застолий, перед сном нужно выпить регидрирующий раствор или рассол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.