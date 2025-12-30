Новая опасность: в России нашли тысячи серверов, с которых можно украсть пароли

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Об атаках на инфраструктуру РФ информации пока не было.

В РФ нашли тысячи серверов, с которых можно украсть данные

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Найдена уязвимость, позволяющая обокрасть 2000 серверов в РФ

В России насчитывается около 2000 серверов, работающих с базой данных MongoDB, которые потенциально можно обокрасть при помощи новой уязвимости MongoBleed. Об этом Газета.ру сообщил ведущий эксперт по информационной безопасности Александр Леонов.

Эта уязвимость, по словам специалиста, имеет степень 8,7 из 10 возможных. Ее классифицируют как критически опасную. Из-за недостатка безопасности хакеры с легкостью могут атаковать сервера, находящиеся под управлением MongoDB.

В результате, как пояснил Александр Леонов, злоумышленники получат доступ к паролям, которые, как правило, хранятся в виде обычного текста, токенам авторизации и многому другому. Для «успешной» работы профессионалу нужен лишь IP-адрес целевого сервера. При этом такие данные очень легко ищутся в специальных поисковых системах.

По информации Леонова, атак на российскую инфраструктуру замечено не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме с тарифами интернета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

19:52
Белоусов заявил о росте боевых возможностей российской армии
19:44
Криптобиржа Binance приостановила вывод средств на карты для украинцев
19:35
Хоррор без апокалипсиса: лучшие фильмы ужасов 2025 года по версии IndieWire
19:22
Проявляла интерес: Ольга Бузова рассказала о новом романе Михаила Галустяна
19:15
Средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
19:09
«Не могли понять, что со мной»: Ирина Слуцкая о редком диагнозе, который поставил в тупик врачей

Сейчас читают

Скончался легендарный иллюзионист Эмиль Кио
Скорая гибель: ученые заявили, что Вселенная может начать сжиматься
Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео