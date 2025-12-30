Никаких салютов: полиция Москвы напомнила о запрете на использование пиротехники

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Горожан и туристов призвали отказаться от опасных развлечений из-за роста провокаций.

Можно ли запускать салют в новогоднюю ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция Москвы напомнила о запрете на использование пиротехники

Столичные правоохранительные органы официально обратились к жителям и гостям Москвы с предупреждением о недопустимости применения пиротехнических изделий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, ограничения связаны с участившимися случаями провокаций с использованием фейерверков и петард.

В полиции подчеркнули, что запуск пиротехники представляет особую опасность в жилых зонах и местах массового пребывания людей. Граждан настоятельно просят не использовать подобные изделия в помещениях, с балконов, вблизи многоквартирных домов, а также рядом с объектами транспортной инфраструктуры.

Нарушение установленных требований может повлечь административное наказание за несоблюдение норм пожарной безопасности. В подобных случаях предусмотрены крупные штрафы до 15 тысяч рублей.

Кроме того, в МВД напомнили, что при причинении тяжкого вреда людям или имуществу ответственность может быть ужесточена и перейти в уголовную плоскость. Правоохранительные органы призвали граждан проявлять ответственность и строго соблюдать действующее законодательство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Рыбы окунутся в самопознание: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

11:11
Рыбы окунутся в самопознание: подробный гороскоп на 2026 год
11:10
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве 22 лет давности
11:02
Никаких салютов: полиция Москвы напомнила о запрете на использование пиротехники
10:54
Эффект антироссийских санкций: во Франции закрывается крупнейший фудкорт Европы
10:50
«Я очень разозлился»: Трамп осудил попытку Киева атаковать резиденцию Путина
10:47
Ребенок погиб во время катания на «ватрушке» во Владимире

Сейчас читают

Принимали за бездомную: в Домодедово пожилую женщину с побоями неделю не забирали в больницу
«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео