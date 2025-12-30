Суд в Москве заочно арестовал экс-продюсера «Ласкового мая» Разина

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Его обвиняют по делу о мошенничестве.

Суд заочно арестовал экс-продюсера Ласкового мая

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В отношении Разина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его пересечения границы России и задержания на территории страны.

Согласно материалам дела, Разин присвоил денежные средства, которые полагались автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову за исполнение его композиций.

Потерпевшей в этом деле признана вдова поэта. Предварительная сумма ущерба, по данным следствия, может достигать 500 миллионов рублей, и, собственно, после возбуждения уголовного дела продюсер покинул территорию РФ и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее адвокат Олег Ситников сообщал, что в деле может появиться новый эпизод, связанный с оспариванием завещания имущества покойного солиста группы Юрия Шатунова.

В марте 2025 года суд уже отказал Разину в иске о признании его прав на 23 композиции «Ласкового мая», в том числе всеми любимую песню «Белые розы».

