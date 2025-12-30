У человека не пять чувств, а десятки: ученые объяснили, как мы ощущаем мир

Daily Mail: у человека десятки чувств вместо известных нам пяти

Большинство людей с детства уверены, что у человека есть всего пять чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Однако директор Института философии Лондонского университета, профессор Барри Смит считает, что такая схема давно устарела. Его слова приводит Daily Mail.

Профессор напомнил, что еще Аристотель говорил о пяти чувствах и утверждал, что мир состоит из пяти элементов. Современная наука давно отказалась от последнего утверждения, и, по словам профессора, с чувствами происходит то же самое.

По его мнению, исследования последних лет показывают: у человека может быть от 22 до 33 различных чувств.

Никогда не работают поодиночке

Смит подчеркивает, что почти все, что мы ощущаем, является результатом мультисенсорной работы мозга. То, что мы видим, влияет на то, что слышим, а ощущения тела могут менять зрительное и вкусовое восприятие.

Он приводит примеры из повседневной жизни: запахи шампуня способны влиять на то, насколько мягкими или «гладкими» кажутся волосы, даже если их реальная структура не изменилась. Аромат розы, по данным исследований, может усиливать ощущение шелковистости.

Аналогично запахи в обезжиренных йогуртах способны создавать ощущение большей густоты и насыщенности вкуса — без добавления жиров или эмульгаторов. Это происходит потому, что восприятие запахов во рту тесно связано с текстурой и вязкостью пищи.

Скрытые чувства

По словам профессора, в список дополнительных чувств входят проприоцепция и интероцепция.

Проприоцепция позволяет человеку понимать, где находятся его руки, ноги и другие части тела, даже если он их не видит. Благодаря этому мы можем идти с закрытыми глазами или касаться носа, не глядя в зеркало.

Интероцепция — еще более сложный и малоизученный процесс. Это система, с помощью которой нервная система постоянно отслеживает внутреннее состояние организма: давление, дыхание, уровень кислорода, признаки инфекции. Именно она помогает мозгу «знать», когда нужно сделать вдох, отреагировать на падение давления или запустить иммунный ответ.

Почему вкус — это не только язык

Отдельное внимание Смит уделяет тому, что он называет интенсивностью ощущений. По его объяснению, вкус пищи — это не одно чувство, а результат взаимодействия сразу трех: осязания, обоняния и собственно вкуса.

Рецепторы языка распознают только базовые вкусы — сладкое, соленое, кислое, горькое и острое. Но что на счет таких вкусов, как малина, манго или дыня?

Профессор подчеркивает, что «малиновый вкус» невозможно получить арифметическим сложением сладкого и кислого. Основную роль здесь играет запах, который взаимодействует с ощущениями во рту и создает тот самый знакомый вкус.

Зачем нам знать об этом

Смит считает, что понимание сложности человеческого восприятия может быть не пугающим, а утешительным. По его мнению, вокруг нас постоянно происходят процессы, демонстрирующие, насколько тонко и многослойно мы ощущаем мир — просто мы редко обращаем на это внимание.

Он советует хотя бы иногда сознательно останавливаться и прислушиваться к тому, как разные чувства работают вместе: во время прогулки, приема пищи или простого бытового момента. Это помогает лучше понять не только окружающий мир, но и самого себя.

