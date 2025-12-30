На провокацию Украины отреагировали мировые лидеры, включая американского президента Дональда Трампа. Они однозначно осуждают попытку нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина. И только европейские покровители Киева до сих пор хранят молчание. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Премьер-министра Израиля Дональд Трамп остановил на пороге своего поместья Мар-а-Лаго. Сходу начал импровизированную пресс-конференцию. И, разумеется, понимал: вопрос об ударах ВСУ по резиденции Владимира Путина журналисты обязательно зададут. Вероятно, сам хотел высказаться.

«Президент Путин рассказал мне об этом. Ранним утром он сказал, что на них совершена атака. Это нехорошо, не забывайте, помните про „Томагавки“? Я остановил поставки „Томагавков“. Одно дело — обороняться, потому что они наступают. И совсем другое — атаковать его дом», — отметил Трамп.

Трамп прекрасно понимает: провокация Киева — удар по всему мирному процессу. А значит, и его собственным усилиям. В скоординированное наступление тут же переходят и западные либеральные СМИ.

«Россия угрожает сорвать переговоры после обвинений Украины в нападении на одну из резиденций Путина», — пишет El Pais.

«Киев отрицает нападение, но Москва уже использует это как предлог против мирных переговоров», — пишет Wall Street Journal.

Посыл прозрачный: мирным переговорам якобы угрожает именно Москва, а не террористические действия Киева. Методичку повторяют хором, в надежде замолчать неудобные факты. Например, то, что атака произошла сразу после переговоров Зеленского с Трампом. На которых главарь киевского режима не смог навязать американскому президенту составленную в Европе версию «мирного плана».

«Эта атака была предназначена для выражения недовольства ЕС и определенных кругов на Украине, что-то вроде посыла администрации Трампа: „Нам это не нравится, и мы не поддерживаем ваш план“», — отметил журналист Гарланд Никсон.

Отдельные европейские политики тоже прямо указывают на заказчиков теракта.

«Очевидно, нужно выяснить, кто стоит за этим: вероятно весьма активное участие ЕС и НАТО, которые никогда не остаются в стороне от грязных дел», — написали в соцсети X.

«Посмотрите на Киев и на тех, кто им советует, и на другие их действия. Они впадают в отчаяние, паникуют. У них ничего не получается. Встреча с президентом Трампом, видимо, прошла не так успешно, как надеялся Зеленский», — подчеркнул подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Все, что остается Зеленскому — продолжать «игру в наперстки». Основные требования Москвы, как вывод ВСУ из Донбасса, он подменяет своими фантазиями.

«Компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, и нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что и России придется делать небольшие шаги назад на несколько километров», — сказал Зеленский.

В Москве отдельно подчеркивают: свои интерпретации мирного плана Киев планирует использовать, чтобы не выполнять обязательства вообще. Атаки на госрезиденцию, очевидно, служат той же цели. Во время телефонного разговора Путина и Трампа наша страна свою позицию донесла.

«По целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе», — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Атаку на резиденцию российского президента уже осудили лидеры Пакистана, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Никарагуа. То есть, страны глобального большинства трезво оценивают ситуацию. Как и американская администрация. Показательно молчат только евробюрократы.

