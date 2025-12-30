Совсем не катастрофа: как сохранить форму в праздничные дни

Элина Битюцкая
Вернуться в норму можно за месяц.

Как избежать набора веса в новогодние праздники

Фото: 5-tv.ru

Тренер Гатауллина: новогодняя прибавка в весе обычно не более пары килограммов

Новогодний набор веса — это почти неизбежный, но легко поправимый результат праздничного изобилия. Об этом в беседе с Life.ru заявила тренер сервиса по поиску онлайн-тренера Милена Гатауллина.

«После праздников многие замечают прибавку в весе, и в этом нет ничего необычного: питание становится более калорийным, снижается активность, но чаще всего это небольшие и временные изменения, а не устойчивый набор жира», — пояснила эксперт.

По ее словам, основные причины — это калорийные салаты с майонезом (особенно оливье и селедка под шубой), увеличение порций и сбитый режим питания, который может растянуться на всю неделю каникул.

«За новогодние праздники люди обычно набирают не более пары килограммов, и значительная часть этой прибавки связана не с жиром, а с отеками из-за алкоголя и снижением активности», — успокоила Гатауллина.

Вес стабилизируется при возвращении к обычному ритму жизни, а на полное восстановление формы требуется не больше месяца.

Тренер дала простые советы для профилактики: готовить меньше еды впрок, контролировать порции, заменять майонез на йогуртовые заправки и делать основой рациона овощи, мясо и рыбу.

«Овощи и зелень, кроме картофеля, можно почти не ограничивать: они дают чувство сытости за счет клетчатки», — добавила Гатауллина.

