«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 2 439 0

Жительница дома в Хамовниках заявила, что считает Полину Лурье добросовестной покупательницей недвижимости.

Как соседи Долиной отреагировали на решение Верховного суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соседка Долиной готова поздравить новую хозяйку квартиры

Жительница дома в Хамовниках, где находится бывшая квартира народной артистки Ларисы Долиной, готова лично поприветствовать покупательницу недвижимости Полину Лурье после ее переезда и поздравить с победой в суде. Об этом она рассказала во время беседы с корреспондентом NEWS.ru.

Поводом для комментария стало решение Верховного суда по делу о спорной сделке.

«С цветами? С ковровой дорожкой? Ну не знаю. Может быть. Я бы с ней поздоровалась, поздравила», — отметила соседка Долиной.

Соседка также отметила, что внимательно следила за процессом и смотрела заседание Верховного суда в прямом эфире. Она пояснила, что переживала за Полину Лурье и изначально исходила из принципа справедливости.

«Там же, я так понимаю, не доказано было, что она имеет отношение к мошенникам. Если они этого не доказали, если она не имела отношения к мошенникам, то человек добросовестно купил (квартиру. — Прим. Ред.)», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Лурье пошла навстречу Ларисе Долиной и согласилась на отсрочку по выселению. Срок передачи квартиры был перенесен на 5 января. Изначально покупательница настаивала на освобождении жилья 30 декабря, однако адвокат певицы Мария Пухова обратилась с просьбой предоставить народной артистке дополнительное время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

15:37
В Белгороде один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ
15:32
Трое убитых и попытка подрыва машины: подробности о громком задержании в Петербурге
15:16
Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы в 2026 году
15:13
Президент Казахстана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
15:10
Путин попросил Цивилеву сохранить душевный подход к работе с защитниками Отечества
15:03
Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом

Сейчас читают

«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео