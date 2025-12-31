«Улыбка — это солнце!»: Рэпер Джиган сказал о главном в Новом году

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив 12 0

Автор хита «Худи» уверен, что счастливым выражением лица мы можем осветить жизнь окружающим.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Рэпер Джиган пожелал улыбок в Новом 2026 году

Музыкант Денис Устименко, более известный как рэпер Джиган, в новогоднем поздравлении зрителей Пятого канала не просто так дал определение слову «улыбка»:

«Улыбка — это солнце, добро, позитив! Будьте в Новом году счастливы, самое главное!»

Автор хита «Худи» уверен, что счастливым выражением лица мы можем осветить жизнь окружающим. Год Лошади завещает быть посвященным труду, поэтому нельзя забывать о гармонии и о том, что никогда не бывает поздно разжигать внутри себя солнце, как делает это рэп-исполнитель.

5-tv.ru ранее сообщал, как Оксана Самойлова и Джиган делят имущество.

