Проявляла интерес: Ольга Бузова рассказала о новом романе Михаила Галустяна

Элина Битюцкая
Коллега комика по проекту «Звезды в джунглях» заявила, что у него завязались отношения с 30-летней блогершей.

Бузова рассказала о новом романе Галустяна с блогершей

Фото: Instagram*/pinchuk_official

Телеведущая Ольга Бузова: к Мише Галустяну проявляла интерес Ирина Пинчук

Актер Михаил Галустян, недавно официально оформивший развод после 17 лет брака, стал объектом внимания СМИ из-за слухов о новом романе. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявления его коллег по телепроектам.

Информацию о возможных отношениях комика раскрыла его соведущая по шоу «Звезды в джунглях» Ольга Бузова.

«Миша же развелся. Михаил Галустян сейчас тоже в статусе свободного человека… Он — мужчина свободный, вот Ира Пинчук в Китае свой интерес-то к нему проявляла. Началось это еще в джунглях, продолжилось в Китае», — рассказала Бузова в эфире телепрограммы на федеральном канале.

Эту информацию косвенно подтвердила и подруга предполагаемой избранницы Галустяна, Екатерина Шкуро, также познакомившаяся с Ириной Пинчук на проекте.

«Он на Иришку посматривал. Я их сватаю. Да, посматривал, это все знают. Ирина разведенная приехала на проект, Михаил разведенный приехал. Конечно, со стороны были шуточки», — заявила Шкуро.

Сам Галустян официальных комментариев по этому поводу пока не давал.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Проявляла интерес: Ольга Бузова рассказала о новом романе Михаила Галустяна
