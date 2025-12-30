Под влиянием мамы: дочь Даны Борисовой жалеет о пластических операциях

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Полина Аксенова легла под нож хирурга в 17 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey;Instagram*/poxenovaaa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь Даны Борисовой Полина жалеет о пластических операциях

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова жалеет о пластических операциях. Об этом рассказала сама девушка в видео, опубликованном на ее странице в социальной сети.

«О ней я слегка жалею. Потому что, конечно, менять фигуру в 17 лет — это too much. <…> Она (мама, Дана Борисова. — Прим. ред.) помешана на пластических операциях, не видит ничего страшного в этом, и, наверное, я делала, в какой-то степени, под ее влиянием», — призналась Полина.

Она уточнила, что хирургических вмешательств было несколько. Ринопластикой, коррекцией формы носа, Полина осталась довольна. А вот липоскульптурирование — изменения фигуры, она назвала сомнительной идеей.

Аксенова уменьшила грудь, откачала лишний жир и вкачала его в ягодицы. Об уменьшении груди она тоже не жалеет, так как с шестым размером, который она имела до операции, было тяжело и неудобно. Однако все остальное вызвало у девушки вопросы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

12:34
Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
12:26
Пятый канал набрал миллион подписчиков в «Дзене» и получил «кнопку» платформы
12:23
«Охотник на нянь»: в Подмосковье сын помог найти тела двух убитых его отцом девушек
12:10
Плененный под Купянском боевик ВСУ рассказал о попытках прорваться в город ради видео
12:03
Суд в Москве заочно арестовал экс-продюсера «Ласкового мая» Разина
11:52
Под влиянием мамы: дочь Даны Борисовой жалеет о пластических операциях

Сейчас читают

«Их могли забрать»: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета
Принимали за бездомную: в Домодедово пожилую женщину с побоями неделю не забирали в больницу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео