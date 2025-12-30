Еще порцию оливье, пожалуйста: нутрициолог рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь

Элина Битюцкая
Сохранить легкость в теле возможно, соблюдая простые правила.

Как не переесть на Новый год — советы нутрициолога

Фото: 5-tv.ru

Нутрициолог Иванова: новогодний стол должен приносить удовольствие

Встретить Новый год и сохранить легкость в теле — вполне реальная задача, если избегать типичных ошибок. Об этом в эксклюзивном комментарии для URA.RU заявила пермский нутрициолог Полина Иванова.

«Главная ошибка — „терпеть до последнего“. Многие женщины весь день ничего не едят, чтобы „сэкономить калории“ к вечеру, а в итоге получают переедание, тяжесть, скачки сахара в крови и чувство вины», — предупреждает специалист.

Вместо этого она советует обязательно завтракать утром 31 декабря белком и сложными углеводами (яйца, творог, каша).

«Начинайте с белка (рыба, мясо, птица); добавляйте овощи и салаты; и только потом 1–2 любимых блюда, без чувства вины», — успокаивает Иванова.

Она также рекомендует есть медленно, наслаждаясь вкусом, а не пробовать все подряд.

Отдельно нутрициолог дала советы по алкоголю и сладкому: не пить на голодный желудок, сочетать напитки с белком, а не с десертами, и пить чистую воду между бокалами. Десерта, по ее словам, безопаснее съесть немного после основного приема пищи.

«Праздники — не экзамен на силу воли. Это время радости, общения и вкуса жизни», — подытожила Иванова, советуя 1 января не голодать, а выбрать легкую еду, пить воду, прогуляться и выспаться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли заболеть, если пить холодный алкоголь.

