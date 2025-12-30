Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы в 2026 году

|
Элина Битюцкая
Указ вступает в силу с 30 декабря.

Путин подписал указ о сборах резервистов в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов для граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Направить в 2026 году на специальные сборы граждан РФ, пребывающим в мобилизационном людском резерве ВС РФ для обеспечения защиты критически важных объектов», — следует из текста указа, вступившего в силу с момента его опубликования 30 декабря.

Согласно документу, целью сборов является обеспечение защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Кабинету министров поручено определить перечень таких объектов, а Министерству обороны — составить список воинских частей, которые будут обеспечивать проведение этих сборов.

Ранее, в начале декабря, Путин уже подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на плановые военные сборы в 2026 году. Специальные сборы для резервистов, согласно новому документу, имеют отдельную задачу — охрану ключевой инфраструктуры.

