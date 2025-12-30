Минобороны РФ впервые показало, как выглядит «Орешник»
Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Кадры, которые сейчас обсуждают все военные эксперты мира. Минобороны впервые показало, как выглядит ракетный комплекс «Орешник», он заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
В республике заранее создали все условия для размещения российских военнослужащих. Все они, включая специалистов расчетов пуска, охраны, энергоснабжения, а также механиков-водителей агрегатов, прошли переподготовку на современных тренажерах.
Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, «Орешник» не имеет аналогов в мире. Он способен уничтожать цели, которые находятся на расстоянии до пяти тысяч километров. Скорость ракет — до трех километров в секунду. Ни одна система ПВО не способна их перехватить.
Ранее 5-tv.ru писал, что для России значит размещение «Орешника» в Белоруссии.
Эту боевую систему на новых физических принципах испытали в прошлом году, но в этом доработали и уже поставили на боевое дежурство.
