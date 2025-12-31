«УРА! 2026!» — звезда «Комбинации» пожелал зрителям Пятого канала впечатлений
Скакун несет энергию в 2026-й, а Канухин радуется праздничной суете!
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Звезда «Комбинации» Владимир Кахухин пожелал россиянам здоровья
Год Лошади наступал на пятки, поэтому новогоднее поздравление актер Владимир Канухин записал специально для 5-tv.ru, по его словам, немного в спешке. Но так важно донести добрые слова до каждого, чтобы счастья в наступившем году стало еще больше.
Звезда сериала «Комбинация» признался, что очень хочет пожелать всем здоровья в наступающем году. Символ скакуна не может принести меланхолию в предстоящие 12 месяцев. По этому случаю, исполнитель роли композитора Окорокова взбодрил всех своими пожеланиями:
«И чтобы было много ярких впечатлений! Ура!»
