Белоусов заявил о росте боевых возможностей российской армии

Министр в новогоднем обращении отметил профессионализм участников СВО и стратегическое превосходство ВС РФ.

Вооруженные силы России в 2025 году продолжили наращивать боевые возможности и подтвердили статус одной из наиболее боеспособных армий мира. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с наступающим Новым годом.

По словам главы военного ведомства, российская армия на практике демонстрирует способность обеспечивать суверенитет страны и защищать ее национальные интересы.

Министр отдельно отметил вклад участников специальной военной операции. Он заявил, что российские солдаты и офицеры проявляют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Белоусов добавил, что память о военнослужащих, отдавших жизни ради будущего страны, должна быть сохранена.

«Наш долг — сделать все, чтобы сохранить память о них, чтобы их родные и близкие ни в чем не нуждались», — резюмировал глава Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о призыве в армию в 2026 году.

