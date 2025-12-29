Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу в 2026 году. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, в период с 1 января по 31 декабря 2026 года будет осуществлен призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек. Подобный указ подписан Путиным впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве.

Однако, несмотря на нововведение, отправка призывников в войска будет осуществляться, как и прежде, два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, российский лидер отдал распоряжение уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых уже закончился срок военной службы по призыву.

В ноябре 2025 года был Путин подписал закон о проведении призыва на военную службу на протяжении всего календарного года. Реформа позволит упорядочить работу военных комиссариатов и повысить эффективность процесса комплектования вооруженных сил. Закон также определяет категории граждан, для которых могут быть установлены особые периоды отправки в войска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на сборы в 2026 году. Все необходимые мероприятия обеспечит Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов России.

