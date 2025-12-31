«Пройдет по фортуне»: певица Слава рассказала, в чем нужно встречать Новый год

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 42 0

Артистка родилась в год Обезьяны, и считает себя невероятно красивой, мудрой и хитрой.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица Слава: новый год нужно встречать в старенькой одежде

По китайскому календарю, символом наступающего 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Многие уверены: чтобы лошадка была благосклонна весь год, встретить ее нужно в яркой "огненной" одежде. Однако певица Слава напрочь развеяла этот миф, рассказав в интервью 5-tv.ru, в каком обличии на самом деле нужно быть в Новый год. Артистка вышла на пресс-подход вместе с актрисой и телеведущей Анной Семенович на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

«На Новый год у меня будет хвост. Как рабочая русская лошадь», — смеясь сказала Слава.

Как выяснилось, обе знаменитости родились в год Обезьяны. Певица назвала их с Семенович «самыми мудрыми, красивыми и хитрыми», добавив еще «добрыми».

По словам селебрити, год Красной Огненной Лошади надо встречать в привычной, даже старенькой одежде. Так лошадка принесет настоящую удачу.

«А вот лошадка у меня сестра, и она мне, кстати, девочки, берите на заметку, сказала, что Новый год — все это неправда. Если кто разбирается во всех этих гороскопах, нужно справлять не в красном огненном, а в стареньком, что вам больше нравится. Доставайте самую старую вещь. Привычную, и тогда Новый год пойдет по фортуне, будет очень фартовый», — дала волшебный совет певица Слава.

