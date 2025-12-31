Не нужно целей за облаками: Филипенко дал суровое пожелание на Новый год

Формула сбывшейся мечты существует! Ей поделился звезда сериалов «Почка» и «Сестры».

Антон Филипенко пожелал в Новом году мечтать в переделах разума

В Новом году нужно активно двигаться вперед. Символом 2026 года станет огненный скакун, что не может предвещать пассивный образ жизни. По мнению актера Антона Филипенко, если отделять от основных целей — главные, то можно и достичь саму заветную.

В беседе с 5-tv.ru актер отметил, что верит в исполнение мечт и дал совет всем читателям сайта:

«Мне кажется, мечты сбываются, если ставить четкие цели. Не заоблачные и не эфемерные… Мечтайте поступательно!»

5-tv.ru ранее сообщал, как Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках.

