«Вкладывать нечего»: Татьяна Буланова не готова продвигать сына-рэпера

Анастасия Антоненко
Младший наследник певицы стал артистом, но учится на айтишника.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/044; 5-tv.ru

Татьяна Буланова призналась, что не готова продвигать сына-рэпера

Знаменитые родители не всегда продвигают своих детей к звездному пьедесталу. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова — яркий тому пример. Она совершенно не собирается продвигать младшего сына Никиту, который осенью прошлого года стал рэпером. Об этом певица рассказала в беседе с 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Ну что вы, я сама себя не продюсирую, поэтому нет. У меня вкладывать нечего особо. У нас нет никаких сбережений, поэтому он все сам», — поделилась исполнительница хита «Мой ненаглядный».

Буланова добавила, что максимум, что она может сделать для Никиты, — это свести его со звукозаписывающими компаниями, но на этом все, никаких звонков продюсерам с просьбой пристроить сынишку.

«Я не понимаю его, честно скажу. Но я понимаю, что он нравится молодежи, и это здорово», — ответила Буланова на вопрос о том, нравится ли ей музыкальное направление, которое выбрал сын.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, известный шоумен и певец Прохор Шаляпин добился успеха самостоятельно, «выбравшись из низов», как он любит говорить. Артист не упускает ни одной возможности, чтобы лишний раз напомнить о своем сложном пути без «пап, мам и покровителей». Он даже поставил на место генерального продюсера канала «Пятница!» Николая Картозия, который назвал Шаляпина «фриком».

