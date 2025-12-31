Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Туапсе

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Туапсе, в порту вспыхнул пожар

Два человека получили травмы в результате атаки беспилотников в Туапсе — повреждения зафиксированы в жилых домах, порту и на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, медицинскую помощь оказывают в полном объеме.

В результате атаки выбило остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном домовладении. Также пострадал один из портовых причалов — возникшее там возгорание оперативно потушили. На территории НПЗ пожар на площади 300 квадратных метров также удалось быстро потушить.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, дежурные средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наибольшее количество БПЛА сбили над Брянской областью — там ликвидировали 80 воздушных целей. Над территорией Калужской области силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотных летательных аппаратов.

