Силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над регионами России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 12 0

За четыре часа под ударом оказались Брянская, Московская и другие области.

Силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — там ликвидировали 80 воздушных целей. Над территорией Калужской области силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников.

В Московском регионе были перехвачены восемь дронов, при этом три из них направлялись непосредственно в сторону Москвы. Над Курской областью уничтожили семь беспилотников.

Кроме того, по два аппарата были сбиты над Воронежской и Белгородской областями, еще один — над Смоленской областью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ.

Атаки с применением беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины фиксируются регулярно с начала специальной военной операции, объявленной в феврале 2022 года.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
