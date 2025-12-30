Силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — там ликвидировали 80 воздушных целей. Над территорией Калужской области силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников.

В Московском регионе были перехвачены восемь дронов, при этом три из них направлялись непосредственно в сторону Москвы. Над Курской областью уничтожили семь беспилотников.

Кроме того, по два аппарата были сбиты над Воронежской и Белгородской областями, еще один — над Смоленской областью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ.

Атаки с применением беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины фиксируются регулярно с начала специальной военной операции, объявленной в феврале 2022 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.