Силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над регионами России

За четыре часа под ударом оказались Брянская, Московская и другие области.
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — там ликвидировали 80 воздушных целей. Над территорией Калужской области силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников.
В Московском регионе были перехвачены восемь дронов, при этом три из них направлялись непосредственно в сторону Москвы. Над Курской областью уничтожили семь беспилотников.
Кроме того, по два аппарата были сбиты над Воронежской и Белгородской областями, еще один — над Смоленской областью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ.
Атаки с применением беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины фиксируются регулярно с начала специальной военной операции, объявленной в феврале 2022 года.
