Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин направили друг другу поздравления по случаю наступающего Нового года. Об этом 31 декабря сообщило агентство Центральное телевидение Китая.

«Си и Путин обмениваются новогодними поздравлениями», — отмечается в публикации.

Путин пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья. Также российский лидер отметил хорошую динамику двусторонних отношений — страны ввели безвизовый режим, продолжили расширение торговых связей. Также президент выразил готовность и дальше поддерживать связь с китайским коллегой.

Председатель КНР, в свою очередь, адресовал поздравления Владимиру Путину и всем россиянам, пожелав им всего наилучшего. Также Си Цзиньпин выразил готовность вместе с российским лидером вести Москву и Пекин к новым достижениям.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств.

В их числе получивших поздравления, помимо главы КНР, — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также президенты Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Белоруссии и многие другие.

