Экзотический груз: в багаже пассажира из Вьетнама нашли 3 кг замороженных червей

В багаже пассажира из Вьетнама нашли 3 кг замороженных червей

В Иркутске сотрудники таможни выявили в багаже пассажира, прилетевшего из Вьетнама, почти три килограмма замороженных червей. О случившемся сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, мужчина с двумя крупными коробками привлек внимание инспекторов при прохождении «зеленого» коридора. В ходе досмотра выяснилось, что внутри находились контейнеры с беспозвоночными, около 4,5 килограмма стеблей и листьев различных растений, а также цветок банана длиной примерно 30 см. Вся продукция перевозилась без сопроводительных документов.

Пассажир пояснил таможенникам, что вез содержимое для употребления в пищу и не был осведомлен о правилах перемещения подобных товаров через границу. В результате вся продукция была изъята.

Кроме того, в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. По итогам разбирательства ему назначили штраф.

Ранее в аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова сотрудники таможни изъяли у пассажира, вернувшегося из Вьетнама, партию запрещенных к ввозу морских сувениров. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

При досмотре багажа 54-летнего жителя Барнаула инспекторы использовали рентген-установку, которая выявила 16 фрагментов кораллов.

