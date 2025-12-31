От экрана к традиции: как появилось новогоднее обращение к стране

Впервые советский народ поздравили по телевидению 50 лет назад

Полвека назад жители Советского Союза впервые услышали новогоднее поздравление руководителя государства не по радио и не из газет, а с телеэкрана. С тех пор обращение первого лица стало неотъемлемой частью праздника — наравне с елкой, салатом оливье и бокалом шампанского. При этом традиция складывалась неровно и соблюдалась далеко не всегда.

Полная неопределенность

К концу декабря 1991 года страна жила в состоянии полной неопределенности. Было неясно даже то, кто именно выйдет в эфир с новогодним поздравлением. Одни ожидали обращения от Михаила Горбачева, другие — от Бориса Ельцина. Однако первый уже утратил власть после распада СССР 25 декабря, а второй возглавлял лишь Российскую Федерацию, тогда как трансляция шла на все пространство СНГ.

В результате новогоднее обращение оказалось неожиданным: встречать 1992 год бывший Советский Союз стал под речь сатирика Михаила Задорнова.

«Мы поздравляем всех бывших граждан СССР. Да, СССР больше нет, но есть наша родина. Можно разделить родину на несколько государств, но родина у нас одна. Независящая от границ. Я предлагаю поднять наши бокалы за нашу родину. С Новым годом, друзья!» — завершил обращение юморист.

Выступление длилось дольше запланированного, из-за чего бой курантов впервые прозвучал с задержкой. Речь была в значительной степени импровизацией. Задорнов готовился к участию в «Голубом огоньке», когда глава телерадиокомпании «Останкино» Егор Яковлев сообщил, что записывать обращение с Ельциным оказалось «неудобно».

«Вы уж поздравьте как-то… Вы же умеете слова складывать», — обратился он к артисту.

Задорнов согласился, осознавая всю ответственность момента. Полная версия записи, как позже выяснилось, не сохранилась — она была удалена почти сразу.

При этом Борис Ельцин все же обращался к россиянам, но за два дня до праздника. Его выступление носило скорее программный характер: президент подвел итоги 1991 года, рассказал о рыночных реформах и либерализации цен. К поздравлениям непосредственно перед боем курантов страна вернулась лишь спустя два года.

Последнее обращение

В последующие годы новогодние обращения не раз удивляли аудиторию. Так, накануне 1995 года Ельцин появился в кадре не только на фоне елки, но и с бокалом шампанского — жест, на который его предшественники не решались.

Самым запоминающимся моментом стала речь 31 декабря 1999 года. Обращение вышло в эфир неожиданно днем, а его содержание стало историческим.

«Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. <…> Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку», — заявил Ельцин.

В финале он попросил прощения у граждан за то, что «не оправдал некоторых надежд». В народе закрепилась фраза «Я устал. Я ухожу», хотя в реальном тексте она не прозвучала. На самом деле президент сказал: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Это расхождение позже объясняли так называемым эффектом Манделы: коллективной памятью о событиях, которых не было. Примечательно, что слова об усталости действительно присутствовали в черновике речи, но были вычеркнуты по совету Валентина Юмашева.

В том же обращении Ельцин объявил о назначении исполняющим обязанности главы государства председателя правительства Владимира Путина. Именно он и поздравил граждан за несколько минут до наступления 2000 года.

«С Новым годом, товарищи!»

Истоки телевизионной традиции уходят в конец 1970 года. В период «золотой» восьмой пятилетки качество жизни в СССР заметно выросло: люди переезжали из коммуналок в отдельные квартиры, а телевизор становился центральным предметом дома.

В 1970 году в телепрограмме на 23:50 появилась загадочная передача под названием «С Новым годом, товарищи! Поздравление советскому народу». Имя выступающего заранее не раскрывалось.

Хотя Леонид Брежнев уже шесть лет занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, культ личности еще не сформировался окончательно. Формально на роль поздравителя могли претендовать и Алексей Косыгин, и председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. Однако в эфир вышел именно Брежнев.

«Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья! Идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением», — начал он.

В обращении были перечислены международные успехи, итоги пятилетки, новые предприятия, магистрали и города. Отдельно упоминалась наука — именно в 1970 году «Луноход-1» оставил «первую колею» на поверхности Луны. Речь длилась восемь с половиной минут и положила начало устойчивой традиции.

«Новое мышление»

Тем не менее, сама идея новогоднего обращения возникла задолго до телевидения. Первым с праздничной речью выступил председатель ЦИК СССР Михаил Калинин — 31 декабря 1935 года по радио, правда, обращение было адресовано советским полярникам.

В 1941 году Калинин уже говорил со всем народом. А накануне 1944 года после его речи впервые прозвучал гимн СССР, созданный Александром Александровым, Сергеем Михалковым и Эль-Регистаном. Иосиф Сталин с новогодними обращениями не выступал, не делал этого и Никита Хрущев — поздравления публиковались в газетах от имени ЦК.

В последние годы жизни Брежнев из-за проблем со здоровьем передавал эту обязанность диктору Игорю Кириллову. Юрий Андропов и Константин Черненко новогодних обращений вовсе не произносили. Традиция возродилась лишь при Михаиле Горбачеве.

Политика «нового мышления» привела к беспрецедентному жесту: в 1988 году американцы встречали Новый год с речью Горбачева, а советские граждане — с поздравлением президента США Рональда Рейгана. Обмен обращениями между Москвой и Вашингтоном повторялся еще трижды — в 1989, 1990 и 1991 годах, а затем уступил место уже новым традициям постсоветской эпохи.

