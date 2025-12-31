Семилетний мальчик спас брата из горящего дома в Башкортостане

В Башкортостане семилетний мальчик спас из пожара младшего брата. Об этом сообщило МЧС России по республике.

«Юный герой из Белорецка спас младшего брата из горящего дома», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарным, прибывшим на место, было известно, что во воспламенившемся здании могут находиться дети. Однако их помощь в спасении мальчиков не понадобилась.

Семилетний Арслан находился дома вместе с полуторагодовалым братом, когда жилье вспыхнуло. Он не растерялся и поспешил покинуть дом вместе с малышом.

Никто из детей не пострадал. Вскоре пожар был ликвидирован спасателями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Сочи женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. По словам очевидцев, она осталась жива, но получила травмы. Пожар вспыхнул в автосервисе, но пламя быстро перескочило на соседние здания — складские помещения. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. К тушению были привлечены 45 спасателей, а также 12 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.