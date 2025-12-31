Семилетний мальчик спас брата из горящего дома в Башкортостане

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Юный герой не растерялся.

Мальчик спас брата в Башкортостане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Башкортостане семилетний мальчик спас из пожара младшего брата. Об этом сообщило МЧС России по республике.

«Юный герой из Белорецка спас младшего брата из горящего дома», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарным, прибывшим на место, было известно, что во воспламенившемся здании могут находиться дети. Однако их помощь в спасении мальчиков не понадобилась.

Семилетний Арслан находился дома вместе с полуторагодовалым братом, когда жилье вспыхнуло. Он не растерялся и поспешил покинуть дом вместе с малышом.

Никто из детей не пострадал. Вскоре пожар был ликвидирован спасателями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Сочи женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. По словам очевидцев, она осталась жива, но получила травмы. Пожар вспыхнул в автосервисе, но пламя быстро перескочило на соседние здания — складские помещения. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. К тушению были привлечены 45 спасателей, а также 12 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и друг...

Последние новости

11:40
Семилетний мальчик спас брата из горящего дома в Башкортостане
11:33
Деды Морозы ждут вылета: в Пулково массовые задержки рейсов
11:16
Председатель ГКНБ Киргизии Ташиев отчитал китайского бизнесмена за русскую речь
11:11
«Ландыши» зацветут в январе: что ждать от второго сезона сериала
11:02
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и другим знаменитостям
11:01
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки? Интервью с новогодним волшебником

Сейчас читают

Как правильно собрать селедку под шубой — все слои по порядку
Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео