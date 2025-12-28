В Сочи женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 80 0

К тушению были привлечены 45 спасателей.

Фото, видео: МЧС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Сочи загорелся автосервис

Три человека пострадали в результате пожара на Транспортной улице в Сочи. Одной женщине пришлось даже прыгать из окна, чтобы спастись от огня. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, женщина осталась жива, но получила серьезные переломы. Ее экстренно доставили в ближайшую больницу. О травмах двух других пострадавших не сообщается.

Уточняется, что на Транспортной улице изначально загорелся автосервис. Огонь моментально перекинулся на соседние здания — складские помещения. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

По официальным данным МЧС, к тушению были привлечены 45 спасателей, а также 12 единиц техники.

«По предварительным данным жертв нет, людям, оказавшимся на месте, оказывают помощь», — сказано в посте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Невском районе Санкт-Петербурга загорелось двухэтажное здание. Чтобы спастись, люди также прыгали из окна. Этот инцидент произошел 25 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:00
Гормональный удар: как новогодние застолья подрывают здоровье
15:39
Упала в реку: пираньи растерзали двухлетнюю девочку
15:35
«Россети» повысили надежность электроснабжения космодрома Восточный
15:19
Целая вечность: почему во время занятий спортом время идет медленнее
15:00
Расслабляет и не раздражает: назван оптимальный интервал мигания гирлянды
14:43
Чем заняться на праздниках: фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил зимние маршруты по историческим особнякам

Сейчас читают

Расслабляет и не раздражает: назван оптимальный интервал мигания гирлянды
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Проклятая красота Брижит Бардо: как актриса стала мировым секс-символом, но так и не обрела личное счастье
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео