В Сочи женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня

В Сочи загорелся автосервис

Три человека пострадали в результате пожара на Транспортной улице в Сочи. Одной женщине пришлось даже прыгать из окна, чтобы спастись от огня. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, женщина осталась жива, но получила серьезные переломы. Ее экстренно доставили в ближайшую больницу. О травмах двух других пострадавших не сообщается.

Уточняется, что на Транспортной улице изначально загорелся автосервис. Огонь моментально перекинулся на соседние здания — складские помещения. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

По официальным данным МЧС, к тушению были привлечены 45 спасателей, а также 12 единиц техники.

«По предварительным данным жертв нет, людям, оказавшимся на месте, оказывают помощь», — сказано в посте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Невском районе Санкт-Петербурга загорелось двухэтажное здание. Чтобы спастись, люди также прыгали из окна. Этот инцидент произошел 25 декабря.

