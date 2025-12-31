Мошенники позвонили женщине из Махачкалы более восьми тысяч раз

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Перед новогодними праздниками злоумышленники усилили активность.

Предновогодняя активность мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Более восьми тысяч звонков поступило жительницы Махачкалы от мошенников. Об этом РИА Новости рассказал представитель одного из сотовых операторов Андрей Бийчук.

«Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8 099 раз», — отметил Бийчук.

Он уточнил, что звонки 33-летний россиянки стали поступать с середины декабря. С ней пытались связаться приблизительно по 368 раз за день. Пик действий злоумышленников пришелся на последнюю неделю месяца.

Бийчук добавил, что в преддверии Нового года мошенники стали особенно активными. В предпраздничный период было зафиксировано боле 260 нежелательных звонков.

Эксперт заметил, что часто преступники представляются курьерами, сотрудниками госорганов либо же предлагают начать инвестировать или как-либо еще увеличить свой доход. Все это делается для того, чтобы втереться в доверие и получить доступ к банковским картам потенциальных жертв.

Ранее 5-tv.ru писал о новой «игровой» мошеннической схеме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

