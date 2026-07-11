Матрос погиб при атаке БПЛА на судно в Таганрогском заливе

Украинские беспилотники атаковали суда в Таганрогском заливе. Погиб один матрос, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

Он отметил, что раненых нет. В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков дронов ВСУ.

«Погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким», — написал Слюсарь.

По его словам, всего в заливе подверглись атаке четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Угрозы утечки нет, все корабли получили незначительные повреждения.

Накануне в Таганроге после атак БПЛА ввели локальный режим ЧС, были эвакуированы жители ряда домов. Гражданам оказали необходимую помощь, для них организовали пункт временного размещения. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали около 30 дронов над Ростовской областью.

Кроме Таганрога, пострадал Азов. Там загорелись два нефтехранилища.

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