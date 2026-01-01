«Будьте счастливы и любимы»: новогоднее поздравление от IVAN

Артист записал видеообращение для читателей 5-tv.ru и зрителей Пятого канала.

Певец IVAN записал поздравление для читателей 5-tv.ru и зрителей Пятого канала

Певец IVAN поздравил читателей 5-tv.ru и зрителей Пятого канала с Новым годом. Артист записал эксклюзивное видеообращение.

«Желаю, чтобы все наши желания сбылись незамедлительно в Новом году! Будьте здоровы, будьте счастливы и любимы!» — сказал исполнитель, послав в камеру воздушный поцелуй.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезды готовятся к Новому году. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и звезды активно к нему готовятся. Кто потратил больше всех на праздничный декор, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Знаменитости вовсю готовятся к главному торжеству года. Как и все население страны, они наряжают елки, закупают подарки и, конечно, продумывают праздничное меню.

Некоторые знаменитости предпочитают встречать Новый год на работе. Еще бы, ведь гонорары за концерты 31 декабря взлетают в несколько раз. По данным прессы, в этом году самой «дорогой» звездой признан Сергей Шнуров.

