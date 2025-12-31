SHAMAN поздравил россиян с Новым годом

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, поздравил зрителей Пятого канала и россиян с Новым годом. Обращением музыканта делится 5-tv.ru.

«Привет, родные! Привет, зрители Пятого канала! Это SHAMAN, и я от всего сердца поздравляю вас с новым 2026 годом!» — сказал в своем обращении артист.

Артист проводит 31 декабря в зимнем лесу, так как свое обращение он записал именно оттуда. Он выглядел бодро и жизнерадостно. В своей речи SHAMAN пожелал всем в новом году счастья, здоровья и, главное, сил для того, чтобы исполнять свои собственные задуманные мечты.

