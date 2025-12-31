Путин и Лукашенко провели телефонный разговор накануне Нового года

|
Дарья Корзина
Лидеры обсудили атаку БПЛА на резиденцию и планы на 2026 год.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор — что известно

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вечером 31 декабря провели телефонный разговор. Об этом сообщает «БелТА» в Telegram-канале.

«Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию президента России», — сказано в публикации.

В ходе беседы Лукашенко высоко оценил новогоднее обращение российского лидера, просмотренное им в интернете. Кроме того, президенты обсудили ряд других вопросов, включая предстоящие встречи после праздников и совместные мероприятия.

Ранее в этот же день Лукашенко сообщал о намерении обсудить с Путиным атаку на резиденцию в Новгородской области.

Также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Лидеры отметили, что 2025 год ознаменовался прогрессом во всестороннем развитии двустороннего стратегического партнерства. Они подчеркнули вклад поддерживающих друг друга государств в совершенствование глобального управления.

